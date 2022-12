FOTO ⟩ Eesti jalgpallurid saatsid vana aasta ära õllelauas koos Venemaa koondise peatreeneriga

Pildil on näha praegune Eesti koondise kapten Konstantin Vassiljev, ründaja Sergei Zenjov ja abitreener Andres Oper. Lisaks sellele on pildil Andrei Stepanov, Sergei Pareiko, Artur Kotenko, Dimitri Kruglov, Jevgeni Novikov, Aleksandr Dmitrijev, Igor Morozov ja Venemaa koondise peatreener Karpin.

Viimane on seejuures Eestis suhteliselt tihe külaline. Juunis tähistas ta Ida-Virumaal Saka mõisas enda viiendat pulma-aastapäeva. Seejuures abiellus endine jalgpallitäht abikaasa Dariaga samuti Narvas. Viimane töötas veel 2016. aastal Narvas eesti keele õpetajana, ent on nüüdseks muusikukarjääri valinud.

Karpin on olnud tuntud enda väljaütlemiste osas, mis puudutavad poliitikat. 2014. aastal antud intervjuus rääkis ta, et ei sündinud Eestis vaid Nõukogude Liidus, on nõukogude inimene ning tunneb kunagise impeeriumi järgi nostalgiat: «Siis ei olnud inimestel mitte midagi ning polnud ka kadedust ega halbu suhteid, sest kõik olid võrdsed. Kui käin Ukrainas, Eestis, Leedus, Gruusias - kõikides endistes Nõukogude liidu vabariikides - tunnen, nagu oleksin Venemaal. Seal räägitakse endiselt vene keelt, noored küll vähem, aga kõik saavad sinust aru. Minu jaoks on see kõik üks riik - NSVL.»