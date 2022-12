Narva Trans palkas peatreeneriks Eesti koondise legendi

«Olen Transi klubile selle võimaluse eest tänulik. Omalt poolt teen maksimaalsed jõupingutused, et püstitatud eesmärgid täita. Me pole presidendiga (Nikolai Burdakoviga - toim.) veel detailseid eesmärke arutanud. Ennekõike tuleb meeskond komplekteerida, et minna hooajale vastu piisavalt võitlusvõimelise koosseisuga, kes on suuteline võtma igalt meeskonnalt punkte,» sõnas 47-aastane Terehhov Transi kodulehele.