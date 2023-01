Kanepi alustas aastat pika lahingu ja ilusa võiduga

Eestlanna võidu üheks võtmeks oli serv. Kuus ässa kuueks ässaks, palju vägevam on fakt, et Kanepi kaotas oma esimeselt servilt vaid üheksa punkti ehk poole vähem kui Sasnovitš. Samuti väärib märkimist, et Kanepi pareeris vastase viiest murdepallist kolm, suutes ise viiest murdevõimalusest realiseerida neli. Lahing kestis kaks tundi ja neli minutit.