VIDEO ⟩ Sporditähe lootus ema üllatada lõppes eluohtliku avarii ja mahapõlenud autoga

30. detsembri varahommikul oli India koondise staariks peetav 25-aastane sportlane oma Mercedese maasturiga teel Roorkeest New Delhisse, kui sõitis vastu teepiiret. Auto käis seejärel mitu korda üle katuse ning läks põlema.

«Avariid kuuldes tormasid külaelanikud ja kohalik politsei sündmuskohale ning tõmbasid mehe autost välja,» ütles politseiametnik Swapn Kishor Singh, vahendab The Times of India. «Pant sai pea-, käe- ja põlvevigastusi, aga ta on teadvusel ja suutis rääkida. Tal vedas, et ellu jäi.»

Anonüümsust palunud politseiallikas rääkis veidi pärast avariid The Times of Indiale, et ilmselt jäi Pant roolis magama. Avarii toimus kohaliku aja järgi kell pool kuus hommikul.

Väljaande Minti veebiportaal Livemint kirjutas, et Pant tahtis New Delhisse minna, et üllatada oma ema ning temaga aastavahetust veeta.