Poks tahab transsoolistele võimaluse anda, aga seda vaid ühel kindlal juhul

Sulaimáni sõnul tehakse transsooliste poksijate jaoks kõige tõenäolisemalt eraldi liiga ja turniir. «On aeg. Me teeme seda turvalisuse ja kaasatuse huvides. WBC on olnud naiste poksi reeglite juhtivaks jõuks,» tõi ta näiteks.

Poksijuht lisas: «Meie alal ei saa kunagi olla võitlus mehe ja naise vahel, isegi kui nad on sugu muutnud. See pole mingi hall ala. Tahame transsooliste spordile läheneda läbipaistvalt ja tarkade otsustega. Me ei luba omavahel võitlema kahte sportlast, kes olid sündides erinevast soost.»