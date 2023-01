Kolmekordne olümpiavõitja lõpetas paar tundi enne MK-starti karjääri

Kõige üllatavam on aga see, kuidas Mayer karjääri lõpetas. Ta pidi neljapäeval võistlema Itaalias Bormios MK-etapil ning käis ka rajaga tutvumas. Seejärel andis ta Austria rahvustelevisioonile ORF intervjuu, kus teataski, et nüüd on suure spordiga lõpp.