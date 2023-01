Maailma kõige edukamat jalgpallurit süüdistatakse seksuaalrünnakus

Suttoni ööklubi, kus väidetav seksuaalne rünnak aset leidis, asub Barcelona kesklinnas ja see on kuulsate ja edukate üks meelispaikasid Hispaania peopealinnas.

Alves olla ööklubis pannud käe naise aluspesu sisse. Viimane rääkis sellest oma sõpradele, nemad teavitasid turvatöötajaid, kes kutsusid sündmuspaigale politsei. Ajaleht ABC teatas, et juhtum toimus reede varahommikul, politsei andmetel toimus see laupäeva varahommikul kell viis. Kui võimuesindaja sündmuspaigal kannatanuga vestlesid oli väidetav ahistaja juba ööklubist lahkunud.

Alvesi lähedased on toimunud ümber lükanud ning väidavad, et kuigi jalgpallur viibis klubis lühikest aega, siis ette heidetud ahistamist ei toimunud. Politsei kinnitas, et uuritakse väidetavat seksuaalkuritegu, kuid ei kinnitanud, et üks kahtlusaluseid on Dani Alves.