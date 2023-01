Surnuaed lükkas ümber Pelé sängitamise kohta käinud kuulujutu

Pelé matusetalitus peaks algama Eesti aja järgi teisipäeval kell 19 ning see toimub tema lähedaste juuresolekul. Mõned päevad pärast matuseid avatakse surnuaed avalikkusele ning kohalikud on valmis, sest sellest saab turismiatraktsioon.

Perekonnaliikmete esialgne idee oli, et Pelé surnukeha sängitatakse memoriaali üheksandale korrusele. Seal lähistel on oma viimse puhkepaiga leidnud ka tema isa João Ramos do Nascimento ja tema vend Jair Arantes do Nascimento Zoca, kuid keeruliseks osutunud logistika tõttu seda ei sünni, teatas Brasiilia portaal Folha.

Santoses asuv Necrópole Ecumênica surnuaeda tuleks tegelikult nimetada mausoleumiks. Tegemist on 32-korruselise hoonega, kus on 16 000 hauda ja selle kogupindala on 40 000 ruutmeetrit. Ühtlasi on kuulub see Gunnessi rekorditeraamatusse kui maailma kõige kõrgem surnuaed.