Jalgpallitäht Luis Suarez kasutas Eesti lippu

Twitteri postituses ilutses lisaks jalgpalli tujukile Eesti lipp ehk sinimustvalge. Seost ei maksa kaugelt otsida, nimelt on ka Gremio klubi värvid sinine, must ja valge ning kogu klubi sotsiaalmeedia kubiseb Eesti sümboolikast. Huvitav oleks muidugi teada, miks valiti välja just Eesti lipp, mitte ei kasutata Botswana trikoloori, mis samuti samades värvides.