Agressorriigi tennisist: olen väga pettunud, miks on spordist saanud poliitika osa

Sabalenka oli üks nendest mängijatest, kes pidi möödunud aastal Wimbledoni tenniseturniiri vahele jätma, sest võistluse korraldajad otsustasid suurtest trahvidest hoolimata Valgevene ja Venemaa tennisiste mitte võistlema lasta.

«Ma olen lihtsalt väga pettunud, et sport on kuidagi poliitikas,» ütles Sabalenka Austraalia ajalehele The Age.

«Me oleme lihtsalt sportlased, kes oma spordialaga tegelevad. See on kõik. Me ei ole seotud poliitikaga. Kui me saaksime midagi teha [sõja vastu], siis teeksime seda, aga meil ei ole selle üle kontrolli,» jätkas 24-aastane valgevenelanna.

«Nad ei lasknud meid Wimbledonile ja mida see muutis? Midagi – nad ikka jätkavad seda ja see on selle olukorra kurb osa,» vihjas Sabalenka, et Wimbledoni otsusest hoolimata jätkavad venelased Ukraina ründamist.

Hetkel pole veel teada, kas agressorriikide mängijate keeld jääb jõusse ka 2023. aastaks, kuid Sabalenka loodab, et saab turniiril osaleda.