Ronaldo uus koduklubi jahib järgmist superstaari

Hispaania ajaleht Marca kirjutab, et nüüd on võetud sihikule Madridi Reali poolkaitsja Luka Modric, kes valiti 2018. aastal ka maailma parimaks mängijaks. Tõsi, seni on 37-aastane Modric lükanud saudide pakkumised tagasi ning tahab vähemalt 2024. aasta suveni Reali esindada.