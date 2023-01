GALERII ⟩ Jalgpallikuningas Pele saadetakse viimsele teekonnale

Matuserongkäik kulgeb mööda Sao Paolo tänavaid, kuniks jõutakse ründaja kauase koduklubi FC Santose staadionile, kus toimub matusetalitus. Seejärel jäetakse Pelé kirst 24 tunniks staadionile, et kõik soovijad saaksid oma (vuti)sangariga hüvasti jätta.

Sealjuures kulgeb matuserongkäik mööda ka Pelé äsja 100-aastaseks saanud ema Celeste Arantes do Nascimento kodust, kuid Brasiilia meedia teatel on vanaproua tervis nii kehv, et ta ei saa päriselt oma poega ära saatma minna.