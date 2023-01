Cristiano Ronaldo tekitas Saudi Araabias tormijooksu

«Ma tahtsin alati, et Al-Nassr sõlmiks lepingu maailma parima mängijaga. Nüüd, kui see on tehtud, lähen kõiki tema mänge staadionile vaatama,» rääkis üheksa-aastane Nayek.

Viiel korral maailma parimaks läinud portugallase särkidele on selline nõudlus, et osad fännid on pidanud laskma tema nime kleepida peale vanadele särkidele, sest uued on lihtsalt otsas. Lisaks sellele peavad klubi toetajad ootama särke tagasi kuni kaks päeva.