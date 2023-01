JÄRELVAADATAV ⟩ Pärnu jätkas vana aasta lõpus leitud head hoogu

Enne mängu:

Pärnu tõi vahepealse pausi ajal meeskonda kaks täiendust, kui teatas Hindrek Pulga ja Tony Nõu liitumisest. Pulga nimi on võrkpallisõpradele teada, Nõu näol on tegu kunagise võrkpalli noortekoondislasega, kes vahetas siis aga võrkpalli kergejõustiku vastu ja on Eestit esindanud nii noorte kui täiskasvanute tiitlivõistlustel 400 meetri jooksus.

Pärnu meeskonna peatreener Toomas Jasmin ütleb, et loodab uuel aastal jätkata vana aasta lõpus leitud hea hooga, Pärnu lõpetas kalendriaasta 3:2 võiduga Võru Barruse üle. «Loodan sel nädalal lätlaste vastu samamoodi jätkata nagu me aasta lõpetasime. Trennis on poisid kõik tahtmist täis ja oleme selle mänguvaba perioodi jooksul teinud korralikult tööd. Loodan ikka samadele mängijatele, kes seni on põhirolli kandnud,» sõnas Jasmin, kes uusi mehi ilmselt lähiajal väga palju ei kasuta.

«Nende liitumine on kuttidele uuema hingamise ikka andnud, Tony on igapäevaselt olemas, Hindrek aitab nagu saab, tema abi on hetkel siiski pigem vaimne. Aga vaatame jooksvalt, kui ta saavutab parema vormi ja on ise valmis mängima, sundima midagi ei hakka, sest tal on ikkagi pikk paus olnud. Tony puhul tuleb suur töö ära teha ja kui oskused kevadeks välja löövad, on väga hästi,» lisas peatreener.