21 Kameruni jalgpallikoondislast põrus vanusekontrollis

Mängijate vanuse kontrollimiseks tehti nende randmetest MRT-uuring, mille kaudu on võimalik luude vanust määrata. MRT-uuringu järgi olid aga vaid üheksa jalgpallurit alla 17 aasta vanused. See tähendab, et koguni 70 protsenti mängijatest osutusid petturiteks.