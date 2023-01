Venemaale siirdunud Eesti koondise treeneri saatus jääb selgusetuks: kõik on veel liiga värske

Barkov on küll rahvuselt venelane, ent kodumaal pole ta elanud juba ammusest ajast. Ta siirdus mängijakarjääri ajal 1994. aastal Soome, kuhu ta jäi ka lõpuks elama. Ta räägib täiesti puhtalt soome keelt, ent ta omab ainult Venemaa kodakondsust. Nüüd otsustas ta enda kodumaale naasta ja seda olukorras, kus tal enda sõnul sisuliselt igasugused kontaktid puuduvad. Soome väljaandele Itla-Sanomatile antud intervjuus tõdes, et tal on Venemaal ainult mõned sugulased, ent liiga tihti ta kodumaad ei külasta.