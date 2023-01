VIDEO ⟩ «Top Gear» testis M-Spordi ralliautot

«See on Ford Puma Hybrid Rally1. Ärge ajage seda sassi tavalise tänavasõidukiga, millel on tühised 155 hobujõudu. Aga te ei teekski seda, ega ju? See auto spetsiaalselt ehitatud M-Spordi ralliinseneride poolt, et võistelda WRC-sarja uuel hübriidajastul,» kirjutati video sissejuhatuses.