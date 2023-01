Navratiloval diagnoositi kaks vähitüüpi

66-aastane tšehhitar teatas, et kannatab nii kurgu- kui ka rinnavähi käes. «Kahekordne tagasilöök on tõsine, kuid siiski ravitav. Loodan, et mul läheb kõik hästi. Võtan veidi aega selle kõige seedimiseks, kuid kavatsen võitluses anda kõik, mida suudan,» lausus Navratilova.