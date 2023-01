Eesti jalgpallifännide rühmitus: Vassiljevi, Zenjovi ja Operi käitumist ei saa kuidagi aktsepteerida

«Sellist käitumist ei saa kuidagi aktsepteerida. Tänases geopoliitilises olukorras on igasugune suhtlus paariariigi jalgpalli kõrge ametiisikuga lubamatu.

Kuigi antud kohtumine oli eraviisiline ja ei olnud ellu kutsutud nende poolt, siis Eesti kodanike ja koondise esindajatena on neil moraalne kohustus seista samade väärtuste eest, mille eest seisab nii Eesti riik kui ka enamus Euroopast. Suhted Venemaa kõrgete jalgpalli ametiisikutega ei ole tänasel päeval aktsepteeritavad,» teatas MTÜ Jalgpallihaigla pressiteate vahendusel.

Venemaa koondise peatreener Karpin on olnud siinmaal teeninud tähelepanu enda väljaütlemiste osas, mis puudutavad poliitikat. 2014. aastal antud intervjuus rääkis ta, et ei sündinud Eestis vaid Nõukogude Liidus, on nõukogude inimene ning tunneb kunagise impeeriumi järgi nostalgiat.