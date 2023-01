VIDEO ⟩ Uskumatu viskekontsert: Clevelandi täht viskas üle 70 punkti, enamat on suutnud NBAs vaid kolm meest

NBA punktirekord kuulub Wilt Chamberlainile, kes viskas 1962. aastal 100 unkti. Mitchellist rohkem on veel lisaks Chamberlainile ja Bryantile saanud vaid David Thompson (73).

«Olla rekorditeraamatus selliste meestega nagu Wilt, on väga alandav. Ma uskusin alati, et võin olla liiga üks paremaid mängijaid. Ma olen sõnatu ja õnnistatud, et saan olla selliste suurte seltsis,» vahendab Basketnews Mitchelli mängujärgseid sõnu.