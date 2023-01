Võrkpalliliidu laual on mitu eluliselt tähtsat küsimust

Aastaid on just võrkpall saanud Eestis nautida «edukaima olümpia pallimänguala» tiitlit, kuid viimasel ajal on volle edumaa teiste, ennekõike korvpalli ees, hakanud kahanema. Põhjuseid selleks on mõistagi mitmeid, kuid võib kindel olla, et juhtfiguuride puudumine samamoodi asjale kaasa ei aita.