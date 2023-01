Ott Järvela skandaalse õhtusöögi pildist: oleks narr arvata, et Venemaa propaganda seda ära ei kasuta

Mul on tunne, et Andrei Stepanov ja Jevgeni Novikov, kes tegusevad jalgpalliäris agentidena ja nende peamine turg on olnud Venemaa ja Valgevene – mõlemat pidi [mängijate] liigutamine – Nende jaoks on selle foto presenteerimine oma sotsiaalmeedias äriliselt ilmselt kasulik, sest jalgpalliagentide äris, kontaktid, kes tunneb keda, kes kellega saab jutule, on väga kõva argument. Sellega kahtlemata Stepanov ja Novikov näitavad, et Venemaa koondise ja FK Rostovi peatreeneriga nemad jutule saavad. Nende ärile tuleb see kasuks.

Aga Eesti jalgpallile tegi see pilt, ma arvan, et rohkem kahju, kui senised reaktsioonid julgevad arvata.

KE: Jah, eks siin neid skandaale jalgpalli ümber on olnud erinevaid ja väga eri ooperitest mängijate ja klubide tasandil, aga nüüd me oleme olukorras, kus meil on koondise kapten, koondise treener ühe laua taga mehega, kes reaalselt õigustab [Vladimir] Putini režiimi, kes reaalselt ütleb, et Eesti on osa Nõukogude Liidust, kes sülitab kõigele sellele, mis on tegelikult sinimustvalge ja noh, see on…

KJK: Ma saan aru, seltskonda sa võid jõuda nii, et jõuad kohale ja näed, et keegi istub seal lauas. Kas me kõik keeraksime selja ja kõnniksime minema. Noh, ausalt peeglisse vaadates, ilmselt mitte.

Võib-olla mõni mees on sattunud sellesse olukorda ka tahtmatult, aga fakt on see, et ma arvan, et Ott ütles õigesti – kõik, kes seal pildil on, ei taju küll seda, kuidas seda pilti loetakse, kuidas see mõjub, ja tõesti, keda see haavab.