VIDEO ⟩ Dakari rallil põles auto maani maha

«Õnneks on meiega kõik korras. Jõudsime õigel hetkel välja hüpata. Auto läks põlema. Saime madala kütusesurve hoiatuse. Ma ütlesin, et see ei saa õige olla, sest paak oli täis. See oli imelik. Thomas vaatas välja, tundsime mingit lõhna. Siis ta ütles, et põleme,» meenutas Kremer Eurosportile hirmsat hetke.