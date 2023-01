KES TA ON? ⟩ Valeri Karpin – vaesest perest pärit Narva spordipoiss, kes sai Eesti passi «pärandusena»

Ent kõik võinuks minna teisiti, vähemalt ala mõttes. Karpin rääkis üle kümnekonna aasta tagasi intervjuus Vene telekanalile Sport, et temast võinuks saada hoopis jäähokimängija. «13-aastaselt kutsuti mind Eesti koondisse,» ütles ta ja lisas, et ju langes valik jalgpallile tänu suuremale armastusele just selle ala vastu. Hiljem on ta rääkinud, et oli nooruspõlves väga osav ka võrkpallis.