INTERVJUU ⟩ Aasta treener Rikberg: tiitlid tulid, kuid selle nimel sai ka trenne pooleli jäetud ja mehi koju saadetud

Sellest tulenevalt nentis ka Rikberg auhinda vastu võttes, et liiga suure üllatusena autasu talle ei tulnud. «Tõsi ta on, et tulemuste põhjal võis seda oodata. Samas, selle reaalselt kätte saamine on ikkagi tore, sest aasta tagasi, kui see autasu oli päriselt suur üllatus, oli selle saamine igav, sest koroonapiirangute tõttu mingit üritust ei toimunud ja mul paluti teha pelgalt videotervitus,» sõnas juhendaja.