Himma sõitis suurtuuril välja karjääri parima tulemuse, Kläbo püstitas rekordi

Sel Tour de Skil juba kolm etapivõitu noppinud Kläbo tegi ka ajalugu. Nimelt on tal karjääri jooksul võidetud suurtuuril juba 14 etappi, mida on ühe võrra rohkem kui eelnevalt rekordit hoidnud Petter Northugil. Sama palju on suutnud Tour de Ski etappidel triumfeerida ainult naistest Therese Johaug ja Justyna Kowalczyk. Nõnda on Kläbol juba lähipäevil võimalus rekord täielikult enda nimele võtta.