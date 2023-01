Triisa ja Meeru kihutasid end Dakari ralli katsel 11. kohale

«Korralik päev oli. Tänu vihmale ei tolmanud, see tegi asja lihtsamaks ja meie seniseid seiklusi arvestades oli hea, et polnud kive. See tähendas vähem kohti, kus rehvi lõhkuda. Samas hästi kiire katse ja raske veoga. Poole pealt hakkas vihm asja huvitavamaks tegema, tuli mitmest jõest läbi tulla, seal olid omad ohud ja paljud konkurendid istusid seal kinni,» rääkis Triisa.

Neljandal päeval laagri asukoht ei muutu, see jääb Ha’ili. Katse pikkuseks on 425 kilomeetrit ja kogu päeva pikkus on 574 kilomeetrit. Päev on üsna liivane, vahepeal tõustakse peaaegu 1300 meetri kõrgusele merepinnast.