Endine NSV Liidu koondise grusiinist mängija eestlastele: sõbrad, pole vaja olla idioodid!

Moskva Spartaki klubi endine president Andrei Tšervitšenko ütles portaalile Matš TV, et juhtunule ei tasu pöörata tähelepanu. «See on üks väike osa praegu Baltimaades käivast suurest russofoobsest hüsteeriast. Põhimõtteliselt pole selles midagi uut. Baltimaad ja Poola kasutavad kõvemini karjumiseks ära iga võimaluse. See kõik meenutab sülekoera ja elevanti,» ütles Tšervitšenko.

Ajakirjaniku viitele FC Flora presidendi Pelle Pohlaku kommentaarile, et austatakse mängijate õigust valida sõpru, vastas vutitegelane: «Just, igal pool on normaalsed inimesed ja on idioodid. Ma ei räägi siin eestlastest, vaid riigi poolt võetud suunast.»

Sama portaal usutles ka 82-aastast endist NSV Liidu koondise väravavahti Anzor Kavazašvilit, kes on rahvuselt grusiin.

«See on kohutav! Saan siinkohal ainult meie jutumärkides väiksematele vendadele eestlastele öelda: sõbrad, pole vaja olla idioodid! Lugupeetud poliitikud, te tegelete tõelise matslikkusega. Vaadake kaugemale. Euroopa arenenud riigid, nagu Itaalia ja Monaco, hoiavad venelasi. Suhtuvad hästi nii Mirantšuki kui Golovini (jalgpallurid – toim). Ühes Ameerika paremas hokimeeskonnas mängib meie mees, keda seal peetakse jumalaks!

Eestlased, mida te kokku keedate? Kust teil tekkis nii palju upsakust, et esitate pretensioone suurele Venemaale? Jääge vait! Ärge visake kõike prügikasti! Saabub aeg, kui nad mõistavad, et tegid suure vea. Soovitan rahuneda,» rääkis pool sajandit tagasi Liidu koondise väravat kaitsnud mees.

Ta jätkas: «Valera sündis ja kasvas seal. Tal on seal palju sõpru. Sinna sõites Valera näitas, et austab oma juuri, austab inimesi, kellega on koos olnud. Tuli puhta südamega, aga teie, kel pole peas midagi, ässitate tema vastu õnnetuid jalgpallureid, kes kaitsevad teie räpast kapitalistlikku au!