Tšehhi hokilegend nõuab NHList ja tennise profituuridelt Venemaa sportlaste eemaldamist

«Võinuksin lihtsalt kodus istuda ja mitte midagi teha. See poleks õige. Ukrainas käib sõda. Võime rääkida maksudest, kütuse ja energia hinnast, aga see kõik muutub teisejärguliseks, kui jutt käib inimeludest.

Seetõttu soovin, et inimesed teaksid minu arvamust, mõtleksid selle üle ja võimalik, et toetaksid mind. Mida tahan saavutada? Minu eesmärk on selge. Tahan teha kõik, et päästa võimalikult rohkem inimelusid. Räägin mitte ainult ukrainlastest, vaid ka sõtta saadetud vene poistest,» selgitas Hašek oma ettevõtmist portaalile Šport.sk.