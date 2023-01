Rapla täiendas meeskonda ameeriklasest keskmängijaga

Peatreener Arnel Dedici sõnul otsis Rapla meeskond mängijat, kes suudaks tegutseda nii «number 4 kui ka 5» positsioonil. «Derrick on talendikas mängija nii rünnakul kui ka kaitses. Mängija, kes on iga hooajaga muutunud aina paremaks ja hankinud kogemusi väga erinevates liigades. Derrick on tugev ja atleetlik mängija ning samas ka kiire ja täpse käega kaugvisetel. Just see, keda me otsisime,» kommenteeris Dedic Rapla klubi Facebooki küljel.