TOHOH! Rallilegend Carlos Sainz tahab osaleda WRC-etapil Rally1-autoga

1990. ja 1992. aastal maailmameistriks kroonitud hispaanlane võistles MM-sarjas viimati 2005. aastal. Pärast seda on ta küll üksikutel rallidel osalenud, kuid kõige kõrgemas tipus pole ennast proovile pannud. Nüüd soovib ta seda muuta.

Nimelt avaldas Sainz, et soovib teha endale sünnipäevakingi ja tähistada oma viimase WRC-tiitli 30. aastapäeva Rally1-auto roolis. «Mõtlesin sellele juba eelmisel aastal, aga siis ei olnud autosid saadaval. Reeglid olid väga uued, nii et ma matsin selle idee maha. Nüüd näeme võmalust seda teha ja ma proovin seda teha,» avaldas Sainz portaalile Soymotor.

Väidetavalt on tema sponsorid Azziona ja Repsol samuti valmis seda projekti toetama ning plaanile on andnud rohelise tule ka tema leivaisa Audi. Seda tingimusel, kui programm jääb limiteerituks ja piirdub ainult WRCga.

Sainzi valikus on kas M-Spordi Ford Puma või siis Toyota Yaris, kuid hetkel pole veel selge, milline valik tehakse. «Hetkel on minu prioriteediks Dakari ralli. Kui see saab läbi, siis uurime erinevaid variante, mitte ainult autot, vaid ka seda, millisel rallil kohal olla,» rääkis 60-aastane hispaanlane.