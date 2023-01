WRC-sarjast mitu aastat eemal olnud rallivõitja võib naasta MM-etappidele

Viimastel aastatel on Meeke tegelenud aktiivselt Škoda Fabia RS Rally2 arendamisega. Möödunud aasta lõpus võistlusdebüüdi teinud masina arenduses mängis Meeke väga tähtsat rolli ning karjääri jooksul viis WRC-rallit võitnud mees on ka Škoda ametlik testisõitja.

Škoda Motorsporti tiimimänedžer Pavel Hortek kinnitas WRC-sarja ametlikule kodulehele, et sooviks näha Meeke’i tänavu mõnel rallil. Ainukeseks takistuseks on see, et tehasetiimina enam WRC2s ei võistelda, vaid nende masinaid jooksutab Saksamaal baseeruv Toksport.

«Meie arendussõitjana oli Kris esimesel testipäeval, et teha auto seadistusega tööd. Me teame, et inimesid nägid Krisi seal ja arvasid, et ta teeb ralli kaasa. Kahjuks mitte,» kinnitas Hortek, et Meeke’i Monte Carlos stardis.