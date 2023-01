Andres Oper skandaalsest fotost: mõistan tekkinud pahameelt

Ta lisas, et on nõus, et jalgpallur peab avalikkuse ees olema ettevaatlik, kuid sellise olukorra tekkimsit oli raske ette näha. «Olen kindel, et kõik õhtusöögil osalenud endised ja praegused koondislased on igas tähenduses Eestile lojaalsed. Loodan, et see teema ei tekita lõhet inimeste vahel, kes tegelikult on üksmeelselt selle sõja vastu ja suudame süüdistamisele nüüd lõpu teha,» lisas ta.