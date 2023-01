Sõjatööstuse käimalükkamine ähvardab laskesuusatajaid padrunipõuaga

Norras on mõned laskesuusaklubid silmitsi ulatusliku laskemoonapõuaga. Tarnijad pole suutnud lepinguid täita ning padrunite puudus võib peagi muutuda ulatuslikuks. Arvatakse, et halvimal juhul võib see lähiaastatel anda laskesuusatamisele surmava hoobi.

«Pean tunnistama, et ma olen natuke mures. Kardan, et laskesuusatamine, mis on väga tore spordiala nii lastele kui ka täiskasvanutele, sureb välja. Kui see juhtub, on see väga kurb,» ütles Askeri laskesuusaklubi varustusjuht Tormod Rangnes Norra rahvusringhäälingule (NRK). Ta arvab, et raske olukord võib minema peletada noored harrastajad, sest kuulide asemel sihtmärke kividega loopida ei ole just kõige atraktiivsem tulevikuperspektiiv.