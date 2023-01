Kolm möödunud hooajal Levadiat esindanud koondislast suundusid ühel päeval välismaale

Serbia meeskond kirjutab oma kodulehel, et Roosnupu näol on tegu mitmekülgse mängijaga, kes saab katta erinevaid positsioone, olles mänginud nii äärtel, poolkaitses kui ka alumise ründajana.

«Robert on oma koduliigas näidanud, et väravate löömine ei ole talle võõras ja loodame, et nüüd näitab ta oma oskuseid Nowy Saczis. Oleme rõõmsad, et kogenud mängija meie tiimiga liitub ja usume, et ta aitab meil hooaja järgmise poole eesmärke täita,» sõnas tiimi president Milosz Janczyk klubi kodulehele.