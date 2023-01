Valeri Karpini pildiskandaal jõudis Saksamaa meediasse

Ajaleht Hamburger Morgenpost on avaldanud sealse uudisteagentuuri DPA tehtud loo. Selle alustuseks tõdetakse, et endise Eesti koondislase Andrei Stepanovi poolt Instagrami postitatud foto on esmajoones kutsunud kriitikat esile fännidelt, sest Venemaa koondise peatreeneriga ühe laua taga istumine pole Venemaa sõja tõttu Ukrainas Euroopa Liidu riigis just tervitatav.