Dakari ralli esimene tõsine liivapäev sobis eestlastele hästi

«Tänane päev läks väga hästi. Hea kiire rada oli, navigeerimisvigu ei olnud. Paar päeva tagasi, kui meil olid siin probleemid tehnikaga ja langesime tahapoole, seadsime endale plaani tõusta taas ettepoole. Ühe päevaga kõiki mehi maha murda ei õnnestu, aga kahe päevaga suutsime oma positsiooni parandada küll ja homme on meil võimalus startida taas eestpoolt. Katse oli täna suuremas osas liiv ja ülejäänud osa, mis oli tugevama pinnasega, oli selline kiire ja kokkuvõtvalt saab öelda, et oli väga hea katse,» rääkis Lepik pressiteate vahendusel

Triisa ja Meeru liikusid päeva jooksul tõusvas tempos. Kaotust katse võitnud T4 klassi liidritele Marek Goczalile ja Maciej Martonile oli 31.32. T4 klassi kokkuvõttes on nad pärast nelja katset 15. kohal, liidritest maas veidi üle kahe ja poole tunni. Kaardilugeja Meeru tõdes, et see katse sobis bagidele väga hästi, aga päris seiklusteta ka ei saanud.

«Tore päev oli, kogu senise Dakari lemmik. Kõik see liiv, see sobis bagidele ja meil oli ikka äge hoog. Mehi tuli kogu aeg selg ees vastu. No ja juhtus ka. Läksime ühest düünist üles, meie ees oli üks veokas. Ütlesin Toomasele, et pane natuke juurde, me ei jää siia pidama. Ei jäänudki, jäime hoopis düüni taha, aga tegime enne ühe kukerpalli ka. Ise olime korras, aga masin ei tahtnud kohe käima minna, muidu oleks seal loetud sekunditega edasi pannud. Pidime oma jupid ka kokku korjama ja saime edasi liikuma,» võttis Meeru päeva kokku.