Otepää MK-etapi tähtsaim buss läks Poolas katki, tänane ajakava muutus

MK-etapi korraldaja Ago Markvardti sõnul lahendatakse probleem õigeaegselt. «Swiss Timingu buss on kogu võistluse aju, mis jookseb ühte arvutisse kokku. Seal on nii suusahüpete pikkust mõõtev tehnika, telegraafika, protokollid, arvutussüsteemid kui ka kohtunike andmeside. Õnneks on meil piisavalt aega asjade ümbermängimiseks. Alustame neljapäeval mäel kell neli ja lõpetame pool üheksa. Kui neljapäeva õhtul peaks tekkima näiteks probleeme tuulega, on meil eelvõistluse (PCR) jaoks varuks ka reede,» ütles Markvardt.