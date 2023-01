Karpini abikaasa: Valeri on pere suurim Eesti patrioot

«Naeran kogu aeg – tema on perekonnas see kõige suurem patrioot, eestlane. Ta tõepoolest väga armastab Eestit, kogu aeg kipub siia, esimesel võimalusel. Kogu aeg räägib, et elab pensionipõlves ainult Eestis.

Ta tõepoolest armastab. Tema hing puhkab siin. Ilmselt ka seetõttu, et siin on rahulik. Ta on sellest [peatreeneri tööga kaasnevast] suurest vastutusest ja meediahuvist väsinud,» rääkis Karpina.

Ühtlasi rõhutas ta, et Karpinit ei saa pidada niivõrd Venemaa kodanikuks kui venelaseks, kes on pärit Eestist: «Niisugune see tänapäeva maailm on. Ta ikkagi pole mitte niivõrd Venemaa kodanik kui venelane. Tunnetan Eestis ja Venemaal elavate venelaste vahet. Mitte et üks oleks parem ja teine halvem, kuid mentaliteet on erinev. Ta on nii palju aastaid Hispaanias elanuna kujunenud läbinisti Eesti fanaatikuks. Ta ikkagi ei ole niivõrd Venemaa kodanik, vaid venelane, kes on pärit Eestist.»