Endine koondise treener: Venemaa suusatajad on motivatsiooniga hädas

Sakslane Cramer kuulus Venemaa koondisesse kuni eelmise kevadeni, mil Venemaa ründas Ukrainat. Venelased ei tohi siiani MK-sarjas startida ning kuna Cramerile oli pärast kehtestatud sanktsioone keeruline palka maksta, otsustas mees riigist lahkuda.

Nüüd on ta tööle asunud Itaalia koondise juures ja Tour de Ski ajal tegi Norra ajaleht VG temaga intervjuu, millest koorus välja, et tal on oma endiste hoolealuste Aleksandr Bolšunovi ja Sergei Ustjugovi pärast kahju.

«Mõnel neist on motivatsiooniga hästi, samas kui paljud teised võitlevad motivatsiooniga. Kui eesmärk on pääseda järgmisele MMile või olümpiale, et kulla eest võidelda, siis sa ei tea, kas see on võimalik... Siis hakkad sellele mõtlema ja motivatsioon langeb mõnel kõvasti.

«Neil on raske, et nad peavad kodus olema. Venemaa suusatajad olid väga kõrgel tasemel. Muidugi Bolšunov, aga ka paljud tema selja taga. Tegemist on väga tugeva meeskonnaga. Loodan, et näeme neid varsti, aga see ei tundu nii. Muidugi olen selle olukorra pärast kurb, sest töötasin seal nii kaua,» ütles Cramer VG-le.