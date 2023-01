Levadia ukrainlasest president Viktor Levada: Karpini seltskonnas viibimine on praegu vastuvõetamatu

«Kommenteerin seda olukorda isiklikust vaatevinklist, see on minu põhimõtteline seisukoht.

Kui nägin fotot, millel olevaid inimesi tunnen, hakkas mul valus. Sellel fotol naeratavad kõik Valeri Karpini seltskonnas istujad rõõmsalt! Olen täiesti kindel, et see on praegusel hetkel vastuvõetamatu.

Venemaa on agressorriik, mis hävitab Ukraina linnu, hävitab ukraina rahvast. See on terroristlik riik. Praegu seostub Karpin mulle agressoriga, sest ta on riigi koondise peatreener.

UEFA on Venemaa võistlustelt eemaldanud, jalgpalliklubid samuti, see riik ei osale võistlustel. Kui meie mängijad, sealhulgas endised Levadia mängijad istuvad rõõmsalt Karpini seltsis, on see minu jaoks lihtsalt pöörane. Mis puutub Valeri Karpinit, siis tunnen teda, ta on minul külas käinud, vestlus oli suurepärane. Jälgisin tema karjääri, mul on tema suhtes normaalne inimlik sümpaatia, suhtun temasse hästi. Kuid praegu on ta agressorriigi esindaja.

Olen oma kodumaa patrioot, armastan oma rahvast ega saa jääda kõrvaltvaatajaks. Olen valmis venemeelsete inimeste igasuguseks kriitikaks või negatiivseteks väljaütlemisteks, aga see on minu seisukoht, mille eest olen valmis võitlema, kannatama ja isegi oma parimaid sõpru kaotama. Olen väga tänulik saatusele, et mul on olemas niisugune võimalus oma maad aidata ja sellest avalikult rääkida.