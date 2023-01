Maailma üks suuremaid autotootjaid soovib liituda F1-sarjaga

Kahe organisatsiooni ühisavalduses toodi välja, et General Motors astuks F1-te oma luksusbrändi Cadillaci nime alt.

«Me sobiksime hästi uueks F1-tiimiks ja saame tuua sarjale väärtust juurde,» vahendab BBC Sport Andretti Globali tegevjuhi Michael Andretti sõnu. Lisaks rõhutas ameeriklane, et sarjaga soovitakse liituda esimesel võimalusel ning tiimis soovitakse näha vähemalt ühte USA sõitjat.

Kõige tõenäolisemaks meheks sellele kohale on Colton Herta, kes võistleb IndyCaris ja võinuks sõita tuleval hooajal AlphaTauri eest, kuid ta ei saanud F1-e superlitsentsi.

Cadillaci tegevjuht Mar Reuss ütles, et autotootjal on mootorispordis pikk ja rikkalik ajalugu ning nüüd soovitakse läbi F1-e rahvusvahelist huvi automargi vastu tõsta.

«Cadillacil ja F1-el on mõlemal maailmas kasvav tõmme. Meie brändil on enam kui sajandi jagu mootorispordikogemusi ja me oleksime uhked, kui saaksime endale omase USA Ameerika innovatsiooni ja disaini F1-te tuua,» sõnas Reuss.