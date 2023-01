Heas seltskonnas rajale pääsenud eestlased tegid Dakaril korralikud tulemused

Kuivõrd stardikohad katsele lähevad paika eelmise katse tulemuse põhjal, siis eestpoolt startides on hea võimalus kihutada koos kiirete sõitjatega, seekord õnnestus see mõlemal Eesti meeskonnal. Männama ja Lepik hoidsid läbi katse head kiirust ja oma motivatsiooni andis ka tugevas seltskonnas koos sõitmine.

«Tänane päev oli äge. Startisime heas seltskonnas, nn suurte poistega koos ja proovisime hoida nii, et ise ei jääks jalgu ja jõuaks ka teistele järgi. Kokkuvõtvalt läks hästi, suurt draamat ei olnud. Katse ise oli robustne, raputas korralikult. Proovisime täna selles seltskonnas sõites sellest autost võtta maksimumi aga mida me nägime, et meie V8 mootori jõud võrreldes turbomootoritega on piiratud ja seda oli eriti näha kiirenduse peal. Konkreetselt näed, kuidas lähed, gaas põhjas aga teised liiguvad grammi võrra kiiremini. Midagi tegemata siiski selle pärast ei jäänud ja saame päevaga rahul olla,» võttis Urvo Männama katse kokku.