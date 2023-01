Portaal: maailmameistriks tuleb Rovanperä, mitte Tänak

Festivali koduleht küsis hooaja eel suuremate mootorispordisarjade kohta, kes saab nende meistriks. WRCs ennustatakse edu Toyotaga kihutavale Rovanperäle.

«Kas see on lihtne küsimus? Ilmselt küll, aga kus oleks lõbu, kui ütleksime lihtsalt, et Rovanperä võidab uuesti? Me küll usume, et soomlane on favoriit, aga Ott Tänak võiks talle kõva lahingu anda,» kirjutab portaal.

Seal tuuakse välja, et kuigi Rovanperä domineeris möödunud hooaega, siis just tänak oli see, kes talle suurt konkurentsi pakkus, kuigi ei olnud oma sõidukiga rahul ning lahkus hooaja lõpus Hyundaist.

«Pärast seda on ta kinnitanud, et sõidab 2023. aastal M-Spordi eest ja loodab siiralt, et saab näidata samasugust minekut, nagu Sebastien Loeb, kui too võitis 2022. aasta esimese ralli ja tõestab, et suudab tiitliheitluses olla,» lisati seal.