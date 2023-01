Eelvõistlusel säranud Ilves leidis hingerahu: vahepeal oli päris rõve aeg

Reedene proovivõistlus andis Ilvesele vajalikku tagasisidet, et asjad on liikunud õiges suunas. «Kui lähen torni, siis ma ei pea kõikide kehaosadega mõtlema, vaid võtan asendi sisse ja lükkand end otsa peal sirgu. Nii on tore hüpata,» rääkis Ilves.

Õigeks võistluseks läheb laupäeval, mil kavas on mass-start. See tähendab, et esmalt sõidetakse 10 km murdmaa ühisstart ja seejärel peetakse hüppevõistlus. Tavaliselt on see tähendanud, et asjad pannakse paika just hüppemäel. Kas ka nüüd?