Jalgpalliliit: ühispilt Karpiniga oli viga

Oleme toetanud Ukrainat rohkem kui 50 000 euro eest ostetud ligi 13 tonni toiduabiga ning erinevate avalike teavituskampaaniatega ning jätkame mõlema tegevusega. Ukraina toetamine tähendab iseenesest mõistetavalt, et oleme vastu Venemaa sõjale Ukrainas, oleme mõistnud ja mõistame selle hukka. Loodame kogu südamest, et sõda lõpeb Ukraina jaoks kogu oma territooriumi üle kontrolli taastamisega ja nii kiiresti kui võimalik, ka seepärast, et nende jalgpallikogukond saaks oma tegemistega jätkata, kuid mõistame, et see võib paraku võtta aega.