Kas üha sagedasemad soojarekordid tapavad talispordi?

Kui eestlane tänasel päeval aknast välja vaatab, siis ei saa kuidagi nuriseda võimaluste üle talisporti teha. Väljas on paks lumekiht ning lisa on järgmistel päevadel tulemas veel. Lume nappuse pärast pole viimastel aastatel olnud Eestis nuriseda, aga sama ei saa rääkida suurem osa Euroopast.

Tänavune talispordihooaeg on näidanud, et võistluste korraldamine muutub üha keerulisemaks ning ennekõike toimuvad need kunstlume toel. Kui viimased paar aastat on (suusa)spordivõistluste korraldamisel olnud murekohaks koroonaviirus, siis nüüd pole talvel lihtsalt piisavalt looduslikku lund ega ka miinuskraade. Viimane on eelduseks, et saaks lumekahurid kunstlund tootma lükata.