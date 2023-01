Olümpiaisade karm otsus sütitas naistes tõestamisvajadust

Naiste kahevõistlus on üpriski noor spordiala. Esimene rahvusvahelise suusaliidu (FIS) egiidi all peetud jõuproov toimus alles 2015. aastal. Aasta hiljem prognoosis FIS, et alates 2021. aastast jagatakse kahevõistluses MM-medaleid ning alates 2022. aastast olümpiamedaleid.