Eesti ekipaaž põrkas Dakaril kokku mootorrattaga: suurt pidurdada ei jõudnud, sõitsime külje pealt otsa

Jäime kohe seisma, tulime autost välja, et kontrollida, kuidas mehe olukord on. Õnneks hakkas ta ennast liigutama, ütles, et on korras ja siis tuli see klassikaline küsimus, et kas mu tsikkel on korras. Aitasime ta püsti ja ta sai ka edasi liikuma. Pärast finišis saime uuesti kokku, surusime kätt ja oleme sõbrad edasi,» rääkis Männama.