Tubli suusasõidu teinud Ilves: poodium on võimalik paarikümnel mehel

Ilves teenis 10 km ühisstardis 11. koha, kaotades norralasele Jens Lurås Oftebrole 4,1 sekundiga. Hüppemäele ümberteisendades on Ilvese vahe liidriga üks meeter.

«Tööd sai tehtud,» lausus Ilves pärast suusasõitu. «Eesmärk oli liidrile võimalikult lähedal olla ja see sai täidetud. See koht väga ei määra midagi. Suusarajal oli andmist otsast lõpuni. Esimesed kaks ringi oli tempo veidi maas, aga kolmas-neljas ring oli kogu aeg surumine.»

«Rajal toimus kogu aeg midagi. Esimesed kaks ringi oli küll selline tunne, et saaks selle tempo kiiremaks, et lihtsalt gruppi vähem mehi jääks. Kiirel rajal on ikka palju võitlust,» nentis Ilves.